Μαγνησία

Φωτιά στην Πύλο - Επιχειρούν και αεροσκάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πύρινο μέτωπο ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τουλούπα - Χάνι, του Δήμου Πύλου -Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τουλούπα Χάνι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Α/Φ

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μάρθα Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: δεν κάναμε παιδί, γιατί... (βίντεο)

Αιγάλεω: έξωση και “λουκέτο” σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη - Μαίρη Χρονοπούλου: έχουν πεθάνει όλοι, δεν αντέχω ότι είμαι η τελευταία… (βίντεο)