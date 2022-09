Αχαΐα

Πάτρα: 60χρονη εξαπατούσε ηλικιωμένους

Πώς δρούσε η 60χρονη. Πώς κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν.



Στην σύλληψη μιας 60χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Εκτιμάται μάλιστα ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η 60χρονη κατηγορείται πως είναι εκείνη που μαζί με συνεργούς της εξαπάτησαν ηλικιωμένη στην περιοχή της Παραλίας, αναφέροντάς της πως στενό συγγενικό της πρόσωπο έχει άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και ζητώντας της χρήματα για τα έξοδα που θα προκύψουν.

Η ηλικιωμένη ενέδωσε και η 60χρονη πήγε στο σπίτι της αποσπώντας της το ποσό των 1.400 ευρώ. Αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να την εντοπίσουν και να την συλλάβουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια και οι συνεργοί της αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ακόμη τρία ηλικιωμένα άτομα στην Πάτρα χωρίς να τα καταφέρουν.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης που εκτιμάται πως έχει δράση και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η 60χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή

