Ηράκλειο - καταγγελία: ανήλικος πήγε να πνίξει την αδελφή του

Να πνίξει την αδερφή του φέρεται να επιχείρησε νωρίτερα σήμερα ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη στο Ηράκλειο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία η 18χρονη αδερφή του, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους αστυνομικούς και τους ανέφερε ότι ο 17χρονος αδερφός της, στη διάρκεια καβγά, την έπιασε από το λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει.

Ο νεαρός, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

