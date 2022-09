Χανιά

Ενδοοικογενειακή βία: Ελεύθερος με όρους για τον ξυλοδαρμό της κόρης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι που επιβλήθηκαν στον 52χρονο από τα Χανιά, ο οποίος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και όχι μόνο.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε - μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Χανίων - ο 52χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και τον ξυλοδαρμό της κόρης του, το απόγευμα της προηγούμενης Τετάρτης.

Στον 52χρονο επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης παρουσίας μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων. Παράλληλα, του απαγορεύθηκε οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά του, παρά μόνο με τη σύζυγό του ενώ είναι υποχρεωμένος να μένει και σε άλλο σπίτι.

Ο ανακριτής στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας εξέτασε την σύζυγο του 52χρονου καθώς και την κόρη του.

Νωρίτερα, το αυτόφωρο μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων επέβαλε στον 52χρονο ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς τον έκρινε ένοχο για την κατηγορία της οπλοκατοχής, ενώ την Παρασκευή θα δικαστεί από το τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων καθώς κατηγορείται ότι κατά την σύλληψη του από τις Αρχές προκάλεσε σωματικές βλάβες σε γείτονά του και σε αστυνομικούς.

Εικόνα: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Μακρή: Η Βικτώρια Καρύδα στον ΑΝΤ1 για τον φόβο της και ο θάνατος μάρτυρα

Μοσχάτο: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Κώστας Καζάκος: Συγκίνηση στον αποχαιρετισμό στον Περισσό (εικόνες)