Πύργος: Εισβολή σε σχολείο και επίθεση σε μαθητή (εικόνες)

Τρόμος σε σχολείο με εισβολή εξωσχολικών που επιτέθηκαν σε μαθητή μπροστά σε καθηγητές. Τι ακριβώς συνέβη.



Ο Πύργος για ακόμα μια φορά ανάστατος, από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε σχολείο. Με εξωσχολικούς να δίνουν ραντεβού σε πάρκο και να μπαίνουν μέσα, για να επιτεθούν σε μαθητή Γυμνασίου. Του πήραν τα γυαλιά και μια μέρα μετά του επιτέθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά εκτός σχολείου. Τα όσα έγιναν μπροστά σε καθηγητές και συμμαθητές του, έχουν προκαλέσει φόβο και οργή. Η πόλη βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο, με αφορμή τη δράση συμμοριών που χτυπούν ακόμα και μέσα σε σχολεία.

Ένα ακόμη περιστατικό παρενόχλησης μαθητή έλαβε χώρα την προηγούμενη Παρασκευή (16-09-2022) στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα εξωσχολικών μπήκε από πάρκο μέσα και απείλησε μαθητή. Οι δράστες μάλιστα του πήραν και τα γυαλιά που φορούσε.

Η παρενόχληση του μαθητή συνεχίστηκε και την επομένη ημέρα, το Σάββατο, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όπου η ίδια ομάδα ατόμων, απείλησε και πάλι τον μαθητή, με αποτέλεσμα η μητέρα του να καταθέσει μήνυση στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας.

Αυτό το σοβαρό περιστατικό, που έρχεται να προστεθεί σε αυτά που έχουν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οδήγησε στην άμεση αντίδραση τόσο του ίδιου του σχολείου, όσο και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας κ. Ανδρέα Ζέρβα. Συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι έγινε συνάντηση του κ. Ανδρέα Ζέρβα, με τον διευθυντή του σχολείου κ. Γιώργο Κομιώτη, αλλά και με τους καθηγητές της σχολικής μονάδας, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός και να προστατευτεί η ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου.

Για αυτό το ευαίσθητο θέμα, που πάνω απ’ όλα είναι κοινωνικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, ο διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Πύργου κ. Γιώργος Κομιώτης τόνισε χαρακτηριστικά στο patrisnews.com: «Σήμερα (σ.σ. χθες) ενημερωθήκαμε από τη μητέρα του μαθητή ότι την Παρασκευή, την τελευταία ώρα του προγράμματος και ενώ το παιδί ήταν στην τουαλέτα, εξωσχολικοί το απείλησαν και του πήραν τα γυαλιά. Το παιδί πανικοβλήθηκε και τους πρότεινε να τους δώσει χρήματα για να του δώσουν πίσω τα γυαλιά, όπως και έγινε.

Αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν και την άλλη μέρα στην πλατεία, εντόπισαν το παιδί και προέβησαν πάλι σε παρενόχληση εναντίον του. Η μητέρα του μας τόνισε ότι θα προβεί σε μηνύσεις και θα καταθέσω και εγώ μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Αυτοί οι οποίοι απείλησαν το παιδί απ’ όσο ξέρω, ο ένας είναι περσινός μαθητής και έχει φύγει από το σχολείο, ενώ τους άλλους δεν τους γνωρίζω. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό».

