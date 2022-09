Ιωάννινα

Όλυμπος: Φυτεία με χιλιάδες δενδρύλλια χασίς και τζίρο - “μαμούθ”! (βίντεο)

Ποιο θα ήταν το προσδοκώμενο όφελος από τον μεγάλο αριθμό δενδυλλίων που καλλιεργούνταν. Πώς κατάφεραν οι αρχές και εντόπισαν τους δράστες.

Μεγάλος αριθμός δενδυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε σε ορεινή περιοχή του Ανατολικού Ολύμπου. Το προσδοκώμενο όφελος θα άγγιζε τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλώσεις σχετικά με τη διακρίβωση της δράσης εγκληματικής ομάδας που καλλιεργούσε μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη ορεινή περιοχή του Ανατολικού Ολύμπου έκανε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Αστέριος Μαντζιώκας και η Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παρέστη και πραγματοποίησε σύντομη ευχαριστήρια δήλωση ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Αστέριος Μαντζιώκας:

«Νιώθω μεγάλη τιμή, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην έδρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας. Συγκεκριμένα, καταφέραμε να εξακριβώσουμε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, εντοπίζοντας σε δύσβατη ορεινή περιοχή του ανατολικού Ολύμπου, του Δήμου Δίου - Ολύμπου Πιερίας, συνολικά 5 φυτείες κάνναβης, με 5.052 δενδρύλλια κάνναβης. Επιπλέον, συλλάβαμε δύο αλλοδαπούς άνδρες, μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Ως προς την έκταση των φυτειών, αυτές εκτείνονταν σε 5 διαζώματα, καλύπτοντας συνολική δασική έκταση 40 στρεμμάτων περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική συγκομιδή κάνναβης θα ανερχόταν τουλάχιστον σε 11 τόνους, με το προσδοκώμενο χρηματικό όφελος να κυμαίνεται από 30.000.000 έως 40.000.000 ευρώ.

Ενάμιση μήνα μετά τον εντοπισμό 3 φυτειών σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάρισας, με την εκρίζωση 2.193 δενδρυλλίων κάνναβης έως 3 μέτρα και την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, με τη σύλληψη ενός αλλοδαπού, οργανωτή αυτής, μία νέα επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας επιβεβαιώνει τον διαρκή αγώνα μας για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών που οδηγούν στο «θάνατο» νέους ανθρώπους.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω την βαθιά μου ικανοποίηση, καθώς σε εποχές όπως η σημερινή που οι ανατροπές στη ζωή των ανθρώπων διαδέχονται η μία την άλλη, η Ελληνική Αστυνομία, επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις της, συνεχίζει να πορεύεται ενάντια στην εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες και την εξαθλίωση που επιφέρουν οι έμποροι αυτής της επικερδέστερης δραστηριότητας του οργανωμένου εγκλήματος, σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, αυτό το επιτυγχάνει διαθέτοντας ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, ασκώντας με ευλάβεια το ρόλο που του ανατέθηκε, με αποτέλεσμα το Σώμα να κερδίζει καθημερινά μικρές και μεγάλες μάχες, αφήνοντας περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον, ώστε να μην μιλάμε αύριο για έναν πόλεμο που χάθηκε.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αστυνομικούς, άνω των 120 σε αριθμό, που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους - συνεργάτες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, αφού ξεπερνώντας τους εαυτούς τους και με τον δικό τους αγώνα κέρδισαν και αυτή την μάχη. Συγχαρητήρια στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λάρισας και Πιερίας, στην Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, που με τον δικό του τρόπο συνεισέφερε στην επιτυχία αυτή. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για καταπολέμηση την εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, εντείνοντας τις δράσεις μας και αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας»

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β΄ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Όπως προανέφερε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, έπειτα από πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων κάνναβης και στην περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 15 Σεπτεμβρίου 2022, εντοπίστηκαν πέντε (5) «φυτείες», με συνολικά (5.052) δενδρύλλια κάνναβης, σε δυσπρόσιτη ορεινή περιοχή του ανατολικού Ολύμπου, στην περιοχή Άνω Σκοτίνα του Δήμου Δίου – Ολύμπου Πιερίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί (ηλικίας 47 και 31 ετών) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και σύσταση εγκληματικής ομάδας, με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό διά της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Μάλιστα, οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi):

η επιλογή της τοποθεσίας και η διάταξη των φυτειών πραγματοποιήθηκε με τρόπο ώστε να καθίσταται δυσχερής και δυσδιάκριτος ο εντοπισμός τους,

υπήρχε οργανωμένο δίκτυο άρδευσης, που κάλυπτε όλη την έκταση των φυτειών με χρήση γεωργικών λιπασμάτων και άλλες συναφείς δραστηριότητες,

είχαν διαμορφώσει κατάλληλο χώρο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως στεγνωτήριο – ξηραντήριο των φυτών, προκειμένου να καθίσταται άμεσα δυνατή η περαιτέρω διάθεση των ποσοτήτων κάνναβης,

διέμεναν σε πρόχειρα παραπήγματα, όπου βρέθηκαν οικιακά σκεύη, τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα και άλλα αντικείμενα που παρείχαν τη δυνατότητα στους δράστες να διαβιούν εκεί, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να επιτηρούν την ευρύτερη περιοχή, ώστε να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν προσέγγιση των διωκτικών Αρχών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κατασχέθηκαν συνολικά:

5.052 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρα,

21.626,50 γραμμάρια κάνναβης σε φούντα,

κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim,

ζυγαριές ακριβείας,

ασύρματος,

15.000 λεκ και 230 ευρώ,

διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια κάνναβης.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.ΠΚ.Ε.) Λάρισας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών (Τ.Ε.Ε.) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Πιερίας. Λόγω του δύσβατου και απόκρημνου της περιοχής, η μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος».

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας:

«Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου σε όλο το προσωπικό που έλαβε μέρος στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η Ελληνική Αστυνομία για ακόμη μία φορά έδειξε τις ικανότητές της στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και δεν είναι μόνο αυτή η επιτυχία, καθημερινά διαπιστώνουμε και βλέπετε ότι η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της έχει μεγάλες επιτυχίες στην καταπολέμηση των ναρκωτικών».





