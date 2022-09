Αχαΐα

Φωτιά στα Καλάβρυτα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Μάνεσι, του Δήμου Καλαβρύτων.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται βόρεια από την κοινότητα, χωρίς να απειλεί, μέχρι τώρα, κάποια κατοικημένη περιοχή.

