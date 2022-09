Τρίκαλα

Φρίκη στα Τρίκαλα: Έπνιξαν 6 κουτάβια και τα πέταξαν στα σκουπίδια (σκληρές εικόνες)

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από την κτηνωδία. Πώς εντοπίστηκαν τα νεκρά κουτάβια.

Μία απάνθρωπη πράξη που έγινε στα Τρίκαλα ήλθε στο φως δημοσιότητας και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα σήμερα το πρωί (20/9), ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΟΤ Στέφανος Πιάζας άκουσε περίεργους χτύπους από έναν κάδο απορριμμάτων. Όταν πήγε να δει περί τίνος πρόκειται, βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Ειδικότερα, σκύβοντας να δει τι ακριβώς συμβαίνει, διαπίστωσε αμυδρά κίνηση από ένα τσουβάλι που ήταν καλά κλεισμένο και δεμένο από πάνω. Το πήρε, το άνοιξε και αποκαλύφτηκε ότι μέσα σε αυτό βρίσκονταν έξι κουταβάκια. Τα πέντε εξ αυτών ήταν ήδη νεκρά, ενώ το ένα, που προκαλούσε και το θόρυβο, πάλευε για να παραμείνει στη ζωή.

Η κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη και ήδη ζητούνται έρευνες για το περιστατικό.

πηγή: trikalavoice.gr

