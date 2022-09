Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νεάπολη (εικόνες)

Πυροβολισμοί, κυνηγητό και τουλάχιστον ένας τραυματίας μετά από επεισόδιο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.



Πυροβολισμοί, κυνηγητό και τουλάχιστον ένας τραυματίας μετά από επεισόδιο στην περιοχή της Νεάπολης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ήταν λίγο πριν τις 18.00 όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και οι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συνέβη, καθώς το επεισόδιο σημειώθηκε σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης, την οδό Λαγκαδά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο thestival.gr, δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα ΙΧ κόκκινο σταμάτησαν μπροστά σε έναν νεαρό. Τότε ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ και το θύμα στην προσπάθεια του να ξεφύγει έτρεξε μέχρι την οδό Καραμανλή.

Εκεί τον εντόπισαν τραυματισμένο οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα στη γάμπα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι από σφαίρα ή από μαχαίρι και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

