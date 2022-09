Αρκαδία

Τρίπολη: Σκοτώθηκε έφηβος σε βόλτα με ποδήλατο

Πως συνέβη η τραγωδία, με θύμα ένα αγόρι μόλις 15 ετών. Θρήνος για το άτυχο παιδί.

(εικόνα αρχείου)

Σε τραγωδία κατέληξε η βόλτα με τα ποδήλατα μιας παρέας παιδιών στην Κανδήλα Αρκαδίας, όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ενας 15χρονος έχασε τη ζωή του.

Ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε, συγκρούστηκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, στο 39,7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης - Λεβιδίου - Νεμέας, με άλλο ποδήλατο, το οποίο οδηγούσε 13χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το ποδήλατο που οδηγούσε ο 15χρονος και είχε κατεύθυνση από Νεμέα προς Λεβίδι, συγκρούστηκε χθες το απόγευμα με προπορευόμενο ποδήλατο, που οδηγούσε ο 13χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 15χρονος.

Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ποδηλάτων διενεργεί το τμήμα Τροχαίας της Τρίπολης.

