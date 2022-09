Παράξενα

Χασισοφυτεία δίπλα σε μοναστήρι με…κομποσκοίνια στα δενδρύλλια (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες της φυτείας, ο τρόπος δράσης και η οργάνωση των «καλλιεργητών».

Εικόνες μέσα από το οχυρό, που είχε στηθεί στις παρυφές της Ιεράς Μονής Σαββαθιανών και είχε μετατραπεί σε εργοτάξιο καλλιέργειας και επεξεργασίας κάνναβης από όπου θα έπεφτε στην αγορά μέσα σε λίγες μέρες πάνω από ένας τόνος χασίς και που εντόπισαν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και Δίωξης Ναρκωτικών, κατέγραψε το neakriti.gr.

Ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας και η Δίωξη Ναρκωτικών «άλωσαν» ένα πραγματικό οχυρό, που είχε στηθεί στις παρυφές του μοναστηριού και είχε μετατραπεί σε μονάδα καλλιέργειας και επεξεργασίας κάνναβης από όπου θα έπεφτε στην αγορά μέσα σε λίγες μέρες πάνω από ένας τόνος χασίς.

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά ευρήματα των ερευνών είναι το γεγονός πως οι δράστες φαίνεται πως είχαν περάσει ως προσκυνητές και μέσα από το μοναστήρι για να βεβαιωθούν πως παρόλο που ήταν σε απόσταση «αναπνοής» από τις εγκαταστάσεις, η φυτεία παρέμενε αθέατη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάποια μάλιστα δενδρύλλια είχαν κρεμάσει και κομποσκοίνι.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην περίφραξη του μοναστηριού και πέρασαν στην πυκνή ρεματιά που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τις εγκαταστάσεις. Ισοπέδωσαν δύο εκτάσεις κόβοντας δέντρα και θάμνους για να εγκαταστήσουν τις δύο φυτείες, δημιουργώντας ένα πραγματικό οχυρό και ένα δίκτυο με τούνελ ανάμεσα στην βλάστηση, το οποίο συνέδεσε τα δύο επίπεδα, το χώρο του παρατηρητηρίου και τις εξόδους διαφυγής, που είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν.

Λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του πρώτου επιπέδου, είχαν δημιουργήσει λιμνοδεξαμενή για το πότισμα των 1.152 δενδρυλλίων, που γινόταν με λάστιχο. Στην Κάτω πλευρά είχε εγκατασταθεί το στρατηγείο, ο χώρος όπου έμειναν οι καλλιεργητές της φυτείας. Ετοίμαζαν επί τόπου φαγητό, ενώ ακριβώς δίπλα σε στεγασμένο χώρο ξέραιναν την κάνναβη, την οποία φρουρούσαν πιθανότατα οπλισμένοι σαν αστακοί. Στο σημείο βρέθηκαν σακιά με 27 κιλά χασίς έτοιμο για πώληση.

Τα κέρδη των καλλιεργητών εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε σε εξαιρετικά δύσβατη δασική περιοχή, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου φυτεία σε δυο επίπεδα με συνολικά 1.152 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως δυόμιση 2,5μέτρα, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Επίσης, πλησίον της φυτείας εντοπίσθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος χρησιμοποιούμενος ως αποξηραντήριο όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 27,5 κιλά κάνναβης.

Στο χώρο των φυτειών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος πειστηρίων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr

