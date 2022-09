Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 55χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε 8χρονη

Φρίκη προκαλεί η καταγγελία του παιδιού, που οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα, που οδηγείται ενώπιον των Αρχών.

Για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 8χρονης συνελήφθη, κατόπιν καταγγελίας, ένας 55χρονος, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ανήλικη έπαιζε χθες το απόγευμα με φίλους της μπροστά από το σπίτι τού 55χρονου, όταν εκείνος την κάλεσε κοντά του, με το πρόσχημα να την βοηθήσει στο παιχνίδι της. Εν συνεχεία, κι ενώ της μιλούσε - πάντα σύμφωνα με την αστυνομία - προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της.

Η ανήλικη φέρεται να εκμυστηρεύτηκε το περιστατικό στους γονείς της που με τη σειρά τους απευθύνθηκαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ, κι ακολούθησε η σύλληψη τού 55χρονου

Με την δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Ο 55χρονος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του για γενετήσια πράξη σε βάρος ανήλικου κάτω των 12 ετών και ακολούθως τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία και παραμένει κρατούμενος.

