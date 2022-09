Θεσπρωτία

Παραμυθιά: Πέθανε ξαφνικά 24χρονη - Κατέρρευσε στο σπίτι της

Θρήνος και σοκ για τον αιφνίδιο θάνατο της κοπέλας, παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στην ζωή. Τραγωδία και με 23χρονο, που βρέθηκε νεκρός απο τον πατέρα του...

Προβληματισμό και θρήνο προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος 24χρονης από το Σούλι Παραμυθιάς, στην Ήπειρο.

Η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το χωριό της, στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς, προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής, θα προκύψουν από νεκροψία- νεκροτομή, που θα διενεργηθεί.

Σημειώνεται πως και η Μαλεσίνα θρηνεί την ξαφνική απώλεια ενός 23χρονου, που τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του, στο κρεβάτι του

Πηγή: epirusgate.gr

