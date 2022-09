Αρκαδία

Τρίπολη - Δυστύχημα με ποδήλατο: Συγκλονίζουν οι γονείς του 15χρονου (εικόνες)

Οι γονείς, η γιαγιά και ο θείος του παιδιού που σκοτώθηκε κάνοντας ποδήλατο, συγκλονίζουν, μιλώντας για το χαμό του.

Στο πένθος βυθίστηκε η Τρίπολη μετά τον θάνατο του 15χρονου μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε βόλτα που έκανε με το ποδήλατό του, το απόγευμα της Τρίτης.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Αστυνομία, το ποδήλατο που οδηγούσε ένας ανήλικος συγκρούστηκε με αυτό που οδηγούσε ο 15χρονος, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Διακομίστηκε στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η τραγωδία συνέβη στο 39,7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Λεβιδίου – Νεμέας.

Ο πατέρας του 15χρονου παιδιού έγραψε σε ανάρτησή του: «Λαμπάκο μου αστέρι ήσουν… Κι αστέρι είσαι… Σημαιοφόρε του Θεού και του Παραδείσου… Ο μοναδικός τσολιάς στον Άγιο Γιώργη θα είσαι εσύ λεβέντη μου»

Οι γονείς του 15χρονου, η γιαγιά και ο θείος του μίλησαν στο Star χαμό του παιδιού. Τα λόγια τους συγκλονίζουν.

«Ήταν χαρούμενος, ευγενικός, δραστήριος. Ένα παιδί με όνειρα για το μέλλον, τα είχε σκεφτεί όλα. Ήθελε να γίνει μαθηματικός ή να ασχοληθεί με τα λογιστικά», είπε η μητέρα του, ενώ ο πατέρα του, κλαίγοντας είπε πως, «τον έριξε κάτω ένα ποδήλατο, χτύπησε το κεφαλάκι του. Ήταν βράχος, δύο μέτρα. Πάλεψαν οι γιατροί, του έβαλαν βηματοδότη αλλά δεν τα κατάφερε ο λεβέντης μου».

«Το παιδί ήταν 15 χρονών και ήταν άνδρας. Τον είχαμε καμάρι, πρώτος μαθητής, σημαιοφόρος» ανέφερε η γιαγιά του 15χρονου, ενώ ο θείος του μίλησε για έναν καλό μαθητή και ένα σεμνό παιδί.

