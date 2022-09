Θεσσαλονίκη

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ξέσπασε στο δικαστήριο η μητέρα του αδικοχαμένου υπαλλήλου

Ράγισε καρδιές η μητέρα του 44χρονου που έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια της ληστείας. Ξέσπασε όταν είδε τους κατηγορούμενους.



Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ήταν προγραμματισμένη σήμερα η δίκη για τη φονική ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τούμπας, με την μητέρα του 44χρονου θύματος να ραγίζει καρδιές.

Για πρώτη φορά σήμερα μετά από έναν χρόνο σχεδόν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δολοφόνους του γιου της. Στη θέα τους ξέσπασε φωνάζοντας με δάκρυα «φονιάδες, σκοτώσατε το παιδί μου».



Ο 44χρονος Μάριος, τον περασμένο Νοέμβριο ο Μάριος είχε δεχθεί εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν επιχείρησε να αφοπλίσει τον ληστή που εισέβαλε στο κατάστημα.



Η δίκη τελικά διακόπηκε για τις 27 Σεπτεμβρίου, λόγω κωλυμάτων των δικηγόρων υπεράσπισης.

Νωρίτερα, η μητέρα του 45χρονου δήλωσε τα εξής: «Ήταν αδικία. Μου σκότωσαν το παλικάρι μου 45 χρόνων. Ήταν με τη κιθάρα τον έχω στο τηλέφωνο να παίζει και να τραγουδάει. Τον ακούω κάθε μέρα μέχρι σήμερα. Τα πόδια μου λύγισαν δεν αντέχω πια, έχασα το στήριγμα μου.

Με έχουν φέρει σε άθλια κατάσταση. Με στηρίζουν μόνο τα αδέρφια μου. Μου πήραν τα πάντα όλα δεν αντέχω άλλο πια. Εκεί που ήμουν με το παιδί μου πλέον έχω μόνο τις φωτογραφίες του παντού έχω τις μπουμπουνιέρες του μέχρι και το τελευταίο ποτήρι που έπινε νερό. Σηκώνομαι κάθε μέρα και του λέω καλημέρα Μάριε και καληνύχτα. Δεν μπορώ ούτε να φάω στο πιάτο του το βλέπω και κλαίω. Δεν φεύγει από το μυαλό μου μέρα νύχτα. Δεν θέλουν ισόβια αυτοί πρέπει να καούν στη φωτιά. Έτσι θα ηρεμήσω. Το παιδί μου δεν το φέρνει κανείς πίσω. Πηγαίνω στο μνήμα του επάνω και θέλω να πουλήσω το σπίτι για να πάω να μείνω πιο κοντά στο παιδί μου. Να πηγαίνω να του μιλάω και να του ανάβω το καντήλι. Τον θέλω εδώ. Θέλω να φύγω μέσα από εκείνο το σπίτι, όλα τον θυμίζουν. Το παιδί μου το σκότωσαν οι δολοφόνοι. Οι φονιάδες. Στις 6 Νοεμβρίου που εκείνη την μέρα το παιδί μου βαφτίστηκε».

