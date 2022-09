Ηράκλειο

Κρήτη: Νεκρός βρέθηκε άνδρας στον Ζαρό

Έντονη η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας του πτώματος που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ζαρού. Ίσως πρόκειται για τουρίστα που ήταν αγνοούμενος



Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας σε περιοχή κοντά στο χωριό Ζαρό. Ίοως πρόκειται για τον 53χρονο Γερμανό του οποίου τα ίχνη χάθηκαν το πρωί της Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκίνησε για πεζοπορία με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και προορισμό το Καμαραϊκό Σπήλαιο του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τα σωστικά συνεργεία έχουν δώσει ραντεβού με τον άνθρωπο που εντόπισε τον άτυχο άνδρα, στα Βορίζια, προκειμένου ο τελευταίος να τους οδηγήσει στο σημείο που κείτεται νεκρός. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας που τον εντόπισε, περιέγραψε τα ρούχα που φορούσε ο Γερμανός την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, αλλά και στενοί συγγενείς αναζητούσαν επί μέρες τον άτυχο 53χρονο.

Ο άτυχος άνδρας είχε επικοινωνήσει με συγγενικά του πρόσωπα στην Γερμανία, λέγοντας τους πως έχει χαθεί και πώς με το πρώτο φως της ημέρας θα επιχειρούσε να βρει τρόπο να επιστρέψει σε γνώριμο μέρος. Ωστόσο, μετά από την επικοινωνία του το βράδυ της Παρασκευής (2/9) με τα συγγενικά του πρόσωπα στην Γερμανία, αγνοούνταν τα ίχνη του.

Τις αρχές ενημέρωσε Ιταλός φίλος του που βρέθηκε στο Ηράκλειο και από το απόγευμα του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης, με την συνδρομή δυνάμεων της ΕΜΑΚ και drone κι ένας εκπαιδευμένος διασωστικός σκύλος. Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή όπου χάθηκε ο τουρίστας είναι δύσβατη.

