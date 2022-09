Θεσπρωτία

Φωτιά στη Θεσπρωτία - Επιχειρεί και από αέρος η Πυροσβεστική

Στην "μάχη" της κατάσβεσης έχουν ριχθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης για φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Σμέρτος, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί και 2 αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

