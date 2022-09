Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μάχη της Πυροσβεστικής σε δύο μέτωπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονιά. Ανησυχία για τους ισχυρούς ανέμους.

Συναγερμός έχει σημάνει σητν Κεφαλονιά καθώς σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές σε Κοντογενάδα και Σπαρτιά.

Το πύρινο μέτωπο έχει περιοριστεί αρκετά στην Σπαρτιά ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται δασική φωτιά στην Κοντογενάδα όπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Το έργο των πυροσβεστών δυσχαιρένουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Πηγή: ekefalonia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Πορεία μνήμης στην Αθήνα (εικόνες)

Στόλτενμπεργκ για διάγγελμα Πούτιν: Επικίνδυνη και ανεύθυνη ρητορική

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ξέσπασε στο δικαστήριο η μητέρα του αδικοχαμένου υπαλλήλου