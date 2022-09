Καστοριά

Καστοριά - Εξαφάνιση ηλικιωμένης: Καταδικάστηκε ο γιος της σε 8 μήνες φυλάκισης

Για ποια κατηγορία καταδικάστηκε ο γιός της82χρονης από την Καστοριά. Τι υποστήριξε στο δικαστήριο.

(πηγή εικόνας: mpetskas.com)

Ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 46χρονος γιος της γυναίκας που βρέθηκε θαμμένη στο Δενδροχώρι. Το Τριμελές Δικαστήριο Καστοριάς επέβαλε την ποινή των οκτώ μηνών με αναστολή, για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.

Ο 46χρονος παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και όπως είπε ο ίδιος δεν έχει χρήματά για να τον πληρώσει. Στην ερώτηση της εισαγγελέως γιατί άργησε να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του, απάντησε «ζητώ συγνώμη, ήταν βλακεία μου, απλά δεν πίστευα ότι έχει πάθει κακό» και επιμένει στην αρχική κατάθεση του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή για ότι έχει συμβεί και πως οι αντιφάσεις του οφείλονται στην σύγχυση του.

«Ήμουν σε πανικό γιατί είχα χάσει τη μητέρα μου και την έψαχνα μόνος μου και στο σπίτι και γύρω γύρω. Είπα λάθος τις ημερομηνίες γιατί τα είχα χάσει, γιατί δεν πίστευα ότι θα έχει πάθει κακό η μητέρα μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί είχα μόνο τη μητέρα μου και αυτή είχε μόνο εμένα», υποστήριξε.

Ο 46χρονος, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου δήλωσε πως η μητέρα του εξαφανίστηκε την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου. Όταν την επόμενη μέρα η έρευνα έφερε στο φως τον σκελετό, με ενδείξεις ότι φαινόταν να είναι θαμμένος για περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο, ο γιος της ηλικιωμένης άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας πως είχε να δει τη μητέρα του για δέκα ημέρες. Αυτές οι αντιφάσεις οδήγησαν στη σύλληψη του 46χρονου για ψευδή κατάθεση και έτσι κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται για την υπόθεση και τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν αρχικά, αν ο σκελετός που εντοπίστηκε ανήκει στην 82χρονη και στοιχεία για τον χρόνο και τα αίτια του θανάτου.