Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος τουρίστας

Τραγικό φινάλε είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου που εξαφανίστηκε πριν από περίπου είκοσι ημέρες.

Σε τραγωδία κατέληξαν οι έρευνες για τον 53χρονο τουρίστα, ο οποίος αγνοείτο από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο δικηγόρος από τη Γερμανία είχε χαθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Καμαραϊκό Σπήλαιο στις νότιες πλαγιές του Ψηλορείτη.

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε το απόγευμα της Τετάρτης οπότε και ομάδα Γερμανών περιπατητών που αναζητούσαν τα ίχνη του, εντόπισαν μία ανθρώπινη σορό σε δύσβατη περιοχή στο Ζαρό του δήμου Φαιστού και συγκεκριμένα στο Φαράγγι των Βοριζιων.

Η σορός που όπως όλα δείχνουν ανήκει στον 53χρόνο Γερμανό, βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατος του οφείλεται σε πτώση από μεγάλο ύψος που ξεπερνά τα 150 μέτρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δίπλα στη σορό βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα που παραπέμπουν στον 53χρονο Γερμανό αλλά και η ταυτότητα μέσα σε ένα σακίδιο.

Πάντως η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της εξέτασης του DNA όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα τέλος με τις ίδιες πληροφορίες, η ανάσυρση της σορού του άτυχου άνδρα, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

