Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νύχτα κόλασης στο Ληξούρι (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τη νύχτα στην Κεφαλονιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη.

Μεγάλο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το βράδυ στην Κεφαλονιά. Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Λιβάδι και λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας, έφτασε μέχρι τα Κουβαλάτα.

Από τις φλόγες κινδύνευσαν σπίτια, στάνες και αγροτικοί οικίσκοι, με τις καταστροφές να μην μπορούν ακόμα να υπολογιστούν.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 Πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα. Επίσης, αναμένονται από την Κυλλήνη 19 Πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που συνδράμουν στον έργο των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στη μάχη και η Τοπική Αυτοδιοικηση με υδροφόρες , Αστυνομικές δυνάμεις και οι εθελοντικές ομάδες Ερίσου και Πυλάρου.

