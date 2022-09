Μαγνησία

Βία ανηλίκων: Άγριος καβγάς μαθητών έξω από σχολείο

Περιστατικό απίστευτης αγριότητας σημειώθηκε στο Βόλο, ενώ σοκ προκαλεί η αντίδραση των μαρτύρων.

Περιστατικό άγριας βίας σημειώθηκε στο Βόλο με πρωταγωνιστές δύο μαθητές γυμνασίου, που πιάστηκαν στα χέρια.

Το σκηνικό έγινε στις 14:00, όταν παρέα μαθητών του Γυμνασίου βγήκε στο δρόμο και δύο από τα παιδιά άρχισαν να ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές το ένα στο άλλο.

Ο ένας έπεσε πάνω στον άλλον κρατώντας τον από τον λαιμό ενώ περαστικοί συμμαθητές τους τους έλεγαν να σταματήσουν χωρίς να μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν.

Αυτό που έκανε εντύπωση επιπλέον ήταν ότι, οι περαστικοί που αντί να βοηθούν στη λύση του καυγά συνέδραμαν δίνοντας κλωτσιές στους πεσμένους στο έδαφος μαθητές.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση μητέρας που καταγγέλλει το περιστατικό: «Συσσωρευμένη βία! Καθηγήτρια έβγαινε να πάει στο αυτοκίνητο αλλά καμία σημασία. Ίσως δεν είδε!!! Άλλοι γονείς εκεί έξω και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δεν άντεξα κατέβηκα από το αυτοκίνητο και τους φώναξα να σταματήσουν! Ως μάνα, ως εκπαιδευτικός, ως άνθρωπος θλίβομαι!! Πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα! Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα παιδιά μας!»

Χαρακτηριστικό είναι ότι κάτω από την ανάρτηση πολλά ήταν τα σχόλια που ανέφεραν ότι οι χρήστες είχαν γίνει και οι ίδιοι μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών γεγονός που αποδεικνύει ότι τα βίαια περιστατικά και δη σε μαθητές σχολείων αλλά και νέων ηλικιών παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Πηγή: taxydromos.gr

