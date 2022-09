Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επικήρυξαν τον δράστη που ποδοπάτησε μέχρι θανάτου γατάκι

Το αδέσποτο γατάκι 1,5 μόλις μηνών, είχε βρει φρικτό θάνατο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχεια καμία πληροφορία για την ταυτότητα του δράστη.



Στην επικήρυξη, με το ποσό των 3.000 ευρώ, του ατόμου που ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι, προχώρησε η Φιλοζωική οργάνωση Θεσσαλονίκης «Νοιάζομαι» η οποία είχε δημοσιοποιήσει και το γεγονός.

Το αδέσποτο γατάκι 1,5 μόλις μηνών, είχε βρει φρικτό θάνατο από το πόδι ενός αγνώστου ο οποίος, σύμφωνα με τη φιλοζωική, αφού το κυνήγησε, το πάτησε και ακόμη κι όταν το τραυματισμένο ζώο σύρθηκε να πάει στην φωλιά του για να κρυφτεί, τότε το ξαναπάτησε αποτελειώνοντάς το.



Η πράξη του που έγινε στα τέλη Αυγούστου, καταγράφηκε σε κλειστό κύκλωμα διπλανού καταστήματος και το βίντεο ήρθε στην κατοχή της φιλοζωικής οργάνωσης που προχώρησε στη συνέχεια στην καταγγελία του γεγονότος στην αστυνομία .

«Εκτοτε όμως επειδή δεν είχαμε καμία ενημέρωση για την πορεία της καταγγελίας, στις 12 Σεπτεμβρίου και σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστή η ταυτότητα του κτήνους, δημοσιεύτηκε το βίντεο σε όλα Μ.Μ.Ε και σοκαρισμένη όλη η Ελλάδα παρακολούθησε τις σκηνές φρίκης»», όπως καταγγέλλει η κ Εύη Καλαϊντζίδου από τη «Νοιάζομαι».

Από τότε όμως δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την ταυτότητα του δράστη και σε μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί, τα μέλη της φιλοζωικής, προχωρούν σε επικήρυξή του προκειμένου να δοθούν, έστω και ανώνυμα, πληροφορίες.

