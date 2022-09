Μαγνησία

Πύλος: Νέο ναυάγιο με μετανάστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ναυάγιο με δεκάδες μετανάστες ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο άνδρες του Λιμενικού.

Ευρεία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 65 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μεταναστών μετά τον εντοπισμό ξύλινου σκάφους σε δυσχερή θέση στο οποίο επέβαινε άγνωστος αριθμός επιβαινόντων αλλοδαπών.

Το σκάφος εντοπίστηκε από το φορτηγό πλοίο «NORDIC ANNA» σημαίας Πορτογαλίας, το οποίο περισυνέλλεξε ογδόντα δύο άτομα, ενώ τρία άτομα περισυνελέγησαν από το δεξαμενόπλοιο «KOOL BALTIC» σημαίας Λιβερίας.

Τα δύο πλοία κατέπλευσαν στο αγκυροβόλιο Καλαμάτας, από όπου οι διασωθέντες θα μεταφερθούν με ιδιωτικά μέσα στο λιμάνι.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων συμμετέχει ένα παραπλέον πλοίο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (ΜΕΑ). Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι έρευνες ανοιχτά της Λέρου όπου έχει βυθιστεί σκάφος που μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί σώοι 49 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βγει στην ακτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Επικήρυξαν τον δράστη που ποδοπάτησε μέχρι θανάτου γατάκι

Τροχαίο: Διασωληνωμένο παιδί μετά από παράσυρση

Κηδεία Καραγιάννη - Ζωζώ Σαπουντζάκη: Την αγαπώ… να με περιμένει!