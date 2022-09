Ευρυτανία

Καρπενήσι - Θρίλερ με 48χρονη: Η ανάρτηση λίγο πριν εξαφανιστεί (εικόνες)

Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονης. Η μυστηριώδης ανάρτηση που προκαλεί ανησυχία. Πού εντοπίστηκε το αυτοκίνητό της.

Ανησυχία προκαλεί η μυστηριώδης ανάρτηση της 48χρονης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, λίγο πριν εξαφανιστεί, το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή της Ευρυτανίας.

Η γυναίκα εργάζεται στο Καρπενήσι, φέρεται να έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας και να εκδήλωσε την πρόθεση να κάνει κακό στον εαυτό της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, με τους φίλους και συγγενείς να ειδοποιούν την Ελληνική Αστυνομία.

Το πρώτο που εντόπισαν οι Αρχές ήταν το αυτοκίνητο της 48χρονης, πάνω στη γέφυρα της Ταρτάνας. Το όχημα ήταν κλειδωμένο και στο εσωτερικό του βρισκόταν, τα παπούτσια, το κινητό της αγνοούμενης και ένα σημείωμα το οποίο όμως φαίνεται ότι είναι βιαστικά γραμμένο και ασυνάρτητο.

Η αναζήτηση για τον εντοπισμό της γυναίκας συνεχίζεται χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα τόσο εντός της λίμνης, όσο και στη γύρω περιοχή.

Στις έρευνες συμμετέχει η ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ με έξι άτομα και διασωστική λέμβο, πυροσβέστες, στελέχη του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων και του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος και της Αστυνομίας.

