Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό

Η αντίδραση του παιδιού της, όταν ειδοποιήθηκε από το δικηγόρο, ότι η μητέρα του είναι στο αυτόφωρο γιατί συνελήφθη σε οίκο ανοχής.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε η “θυσία” μιας μάνας, μιας φιλολόγου η οποία έχασε τη δουλειά εν μέσω πανδημίας και αναγκάστηκε να αναζητήσει εργασία στην υποδοχή ενός οίκου ανοχής. Σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει τα προς το ζην και να καταφέρει να σπουδάσει το γιο της, όπως έγινε γνωστό κατά την ακροαματική διαδικασία.

Η 50χρονη γυναίκα κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενη για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, για την αποτροπή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Συγκατηγορούμενη της ήταν και μία ιερόδουλη, η οποία δεν προσήλθε στο δικαστήριο.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε την περίοδο της πρώτης καραντίνας. Τότε, οι πολίτες αναγκάστηκαν να παραμένουν στα σπίτια τους για να μειωθεί η διασπορά του κορονοϊού και τα καταστήματα κατέβασαν ρολά, μεταξύ αυτών και οι οίκοι ανοχής.

Σε έλεγχο, αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο γυναίκες μέσα σ’ ένα πορνείο της δυτικής Θεσσαλονίκης. Το κόκκινο φωτάκι ήταν σβηστό και η πόρτα κλειστή. Βεβαιώθηκαν όμως οι παραβάσεις γιατί οι δύο γυναίκες δεν έπρεπε να βρίσκονται μέσα στο οίκημα ενώ παραπέμφθηκαν σε δίκη.

“Μου είπε ότι εργάζεται στη γραμματεία μιας υπηρεσίας και όχι στην υπηρεσία ενός οίκου ανοχής. Λόγω της οικονομικής κρίσης, δούλευε έτσι ώστε να με βοηθήσει στις σπουδές μου, στην οδοντιατρική. Εκείνη την περίοδο ολοκλήρωνα το μεταπτυχιακό μου. Έμαθα ότι η μητέρα μου εργαζόταν σε οίκο ανοχής όταν με πήρε ο δικηγόρος και μου είπε ότι βρίσκεται στο Αυτόφωρο” κατέθεσε ο γιος της 50χρονης και επισήμανε πως αν γνώριζε που εργαζόταν η μητέρα του θα αναζητούσε ο ίδιος δουλειά, ως γκαρσόνι.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη ανέφερε ότι: “Ειδοποιηθήκαμε από την υπεύθυνη να πάμε να πάρουμε τα πράγματα μας γιατί οι οίκοι ήταν κλειστοί, λόγω κορονοϊού. Είδα τον ένστολο από το “ματάκι” και του άνοιξα την πόρτα. Δεν είχαμε να κρύψουμε κάτι…Η αστυνομία είναι για να μας προστατεύει “.

Ο εισαγγελέας της έδρα πρότεινε την απαλλαγή και των δύο γυναικών οι οποίες τελικά αθωώθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

