Μαγνησία

Μαγνησία: Η τραγική ιστορία της γυναίκας που ζούσε με τον νεκρό αδελφό της

Μια τραγική ιστορία κρύβει ο θάνατος ηλικιωμένου αποκαλύφθηκε χθες στην Μαγνησία.

Αντιμέτωποι με ανθρώπινο δράμα βρέθηκαν προχθές αστυνομικοί του Τμήματος Ρήγα Φεραίου, όταν στις 20:00 κλήθηκαν να επέμβουν για περιστατικό θανάτου 77χρονου στον Αγ. Δημήτριο. Η αδερφή του εκλιπόντος, 82 ετών, καθόταν στο σπίτι με τον νεκρό επί ώρες και βρισκόταν στα «χαμένα».

Τα δύο αδέρφια ζούσαν μόνα εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν απέκτησαν δικές τους οικογένειες και ήταν απομονωμένα από το χωριό. Δεν είχαν επαφές, ούτε με φίλους, ούτε με συγγενείς.

Ο άνδρας δούλευε στα χωράφια και τακτοποιούσε τις υποχρεώσεις, ενώ η γυναίκα ακολουθούσε τις οδηγίες του και καθόταν σπίτι. Τα χρόνια περνούσαν και η οικογένεια συνέχιζε να είναι έτσι απομονωμένη, μέχρι που προχθές η 82χρονη βρήκε τον αδερφό νεκρό στο κρεβάτι. Σε κατάσταση απερίγραπτης ψυχικής οδύνης, η ταλαιπωρημένη ψυχή αδυνατούσε να ανταποκριθεί, αφού δεν έχει επαφές με συγγενείς, ενώ έχει χάσει την επικοινωνία με τον έξω κόσμο για να καλέσει την Αστυνομία.

Συνέχιζε να κάθεται με τον αδερφό κι ας ήταν νεκρός και βγήκε από το σπίτι μετά από περίπου πέντε ώρες. Στη σύγχυσή της και στην απόλυτη οδύνη μοιράστηκε τον πόνο της με γνωστό από το χωριό κι αυτό ήταν τελικά που την έσωσε και την έβγαλε από το αδιέξοδο του θρήνου.

Αμεσα η γειτονιά ειδοποίησε τον αντιδήμαρχο Ιωάννη Μπατζιάκα, που είναι κάτοικος της περιοχής. Αποφασίστηκε φίλος της οικογένειας να επισκεφτεί την 82χρονη για να δει τι συμβαίνει.

Πράγματι ο 77χρονος ήταν νεκρός. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως απεβίωσε 24 ώρες πριν τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Η γειτονιά απευθύνθηκε αμέσως στην Αστυνομία. Αστυνομικοί του Τμήματος Ρήγα Φεραίου ειδοποίησαν πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και άρχισαν έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου του άντρα. Ο άτυχος άντρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και προσκομίστηκε ιατρικό πιστοποιητικό από γιατρό που τον παρακολουθούσε. Η Αστυνομία απέδωσε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Παράλληλα, συγγενείς της οικογένειας ανέλαβαν μέριμνα για την κηδεία του εκλιπόντος, ο οποίος κηδεύτηκε χθες το απόγευμα.

Ο κ. Μπατζιάκας ενημέρωσε πως η δημοτική αρχή έχει τη συναίνεση των συγγενών να μεριμνήσουν από κοινού για το καλό της 82χρονης, η οποία είναι καταρρακωμένη ψυχολογικά και αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ο αντιδήμαρχος επισήμανε ότι πολλές φορές στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρήγα Φεραίου προσπάθησαν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και να τους βγάλουν από την απομόνωση, όμως δεν ήταν θετικοί σε βοήθεια και απέρριπταν την επαφή με τον έξω κόσμο.

Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν αναφερθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά. Δυστυχώς, είναι πολλοί οι ηλικιωμένοι πολίτες, που διαμένουν μόνοι και απομονωμένοι από τον έξω κόσμο.

