Δολοφονία στην Καβάλα: Ομολόγησε 25χρονος ότι σκότωσε τον 52χρονο

Ο άτυχος πατέρας γνώριζε τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή. Ο δράστης ομολόγησε το φονικό και να προσπάθησε να το δικαιολογήσει…

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άντρα από τη Χρυσούπολη προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της εν ψυχρώ δολοφονίας του 52χρονου, πατέρα δύο παιδιών, στις 16 Σεπτεμβρίου έξω από την επιχείρηση κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου όπου εργαζόταν στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου.

Ο συλληφθείς, που ήταν πρώην συνάδελφος του θύματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να ομολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι θεωρούσε τον 52χρονο ως υπαίτιο για τη την απόλυση του από τη δουλειά και ότι στο παρελθόν του είχε ασκήσει bullying.

Ο 25χρονος αναμένεται μέχρι το μεσημέρι να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας.

Να σημειωθεί πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι έξω από το εργοστάσιο μαρμάρου στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος, και όταν εκείνος έφτασε στο χώρο δουλειάς του τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές αρχές είχαν στρέψει τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης στο στενό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του 52χρονου θύματος.

