Καβάλα

Δολοφονία στην Καβάλα: Άλλες τρεις συλλήψεις μετά την ομολογία του 25χρονου

Ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 52χρονο, πατέρα δύο παιδιών, έξω από τον χώρο εργασίας του. Πώς "δικαιολόγησε" το φονικό. Ποια κατηγορία αντιμετωπίζουν οι συγγενείς του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου, πατέρα δύο παιδιών, την περασμένη Παρασκευή, στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Δράστης της δολοφονίας φέρεται να είναι ένας 25χρονος άνδρας, γνώριμος του θύματος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι το θύμα ήταν υπεύθυνο για τη την απόλυση του από τη δουλειά και ότι στο παρελθόν του είχε ασκήσει bullying.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούνται συνολικά τέσσερα άτομα στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας. Εκτός από τον 25χρονο, κρατούνται η σύζυγός του και οι γονείς για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι έξω από το εργοστάσιο μαρμάρου στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος, και όταν εκείνος έφτασε στο χώρο δουλειάς του τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η μηχανή που πρόδωσε τον δράστη

Πληροφορίες της ιστοσελίδας, proininews.gr, αναφέρουν ότι ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η μεγάλου κυβισμού δίκυκλη μοτοσικλέτα του δράστη. Με αυτήν έχει ποζάρει στο παρελθόν και στα social media.

