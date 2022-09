Αχαΐα

Πάτρα - Αρπαγή νεαρής: Την έβαλαν σε τζιπ και εξαφανίστηκαν

Σε κατάσταση συναγερμού μπήκε η Αστυνομία της Πάτρας το πρωί της Παρασκευής όταν σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε σήμα για ένα μαύρο τζιπ, οι επιβαίνοντες του οποίου άρπαξαν μια νεαρή κοπέλα στην Άνω Πόλη.



Οι αστυνομικοί αναζητούν το όχημα που είχε δύο επιβάτες, επειδή φέρεται πως ανάγκασαν την κοπέλα να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο χωρίς τη θέλησή της. Την ΕΛΑΣ ειδοποίησαν περαστικοί που είδαν τι συνέβη και παρατήρησαν τις αντιδράσεις της κοπέλας, χωρίς όμως να ακούσουν κάποια στιχομυθία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα κινήθηκε προς τη Γούναρη. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για να εντοπιστεί το όχημα και να διευκρινιστεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Πηγή:pelop.gr

