Ηράκλειο

Ηράκλειο: Καλλιεργούσε κάνναβη... σπίτι του (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.

Ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, συνελήφθη, νωρίτερα σήμερα, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου κατά τη διάρκειά της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

554 γραμμάρια κάνναβης

τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης

ζυγαριά ακριβεία

ένα περίστροφο

ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρες

τρείς αμπούλες αερίου

96 κάλυκες και φυσίγγιο.

Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

