Καταγγελία - Βόλος: Απείλησε τη γυναίκα και τα 2 ανήλικα παιδιά του

Η γυναίκα υποστηρίζει πως την απείλησε ότι «θα της βγάλει τα έντερα», μετά από διαμάχη που είχαν. Τι αναφέρει ο 47χρονος.

Διπλή καταδίκη για έναν 47χρονο από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση, σε δύο περιπτώσεις κατά της 43χρονης σε διάσταση πλέον συζύγου και των δύο ανήλικων παιδιών του, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών.

Ο κατηγορούμενος στις 24 Ιουνίου 2022 έβρισε τη σύζυγό του, με την οποία είναι σε διάσταση σήμερα και την απείλησε ότι «θα της βγάλει τα έντερα», μετά από διαμάχη που είχαν. Για την πράξη καταδικάστηκε σε συνολική ποινή οκτώ μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Έναν μήνα αργότερα, στις 24 Ιουλίου πήγε ξανά στο σπίτι της συζύγου του στο ίδιο χωριό, όταν η γυναίκα είχε κάνει ασφαλιστικά σε βάρος του και κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παραβίαση δικαστικής απόφασης για μη καταβολή διατροφής.

Ο κατηγορούμενος απείλησε τη σύζυγό του λέγοντας «θα δεις τι θα πάθεις, αν δε πετύχω θα σε ξεκοιλιάσω» ενώ εξύβρισε και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο 47χρονος κρίθηκε ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 13 μήνες, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Η 43χρονη γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος δεν πληρώνει διατροφή και την βοηθούν οι συγγενείς της για να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όχι μόνο τις κατηγορίες, αλλά υποστήριξε ότι δεν πήγε καν στο σπίτι της, καθώς εργαζόταν…

