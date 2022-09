Δωδεκανήσα

Ρόδος: ανατροπή στην υπόθεση αιφνίδιου θανάτου τουρίστα

Ο ιατροδικαστής Ρόδου υπέβαλε αρμοδίως την έκθεσή του. Τι αναφέρει το πόρισμα.

Απίστευτη τροπή που αναμένεται να φέρει με αλυσιδωτές αντιδράσεις αντιμέτωπους με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια όσους επιχείρησαν να επαναφέρουν τον 77χρονο Αυστριακό Jerzy Tumibajewicz μετά από αναφερόμενο πνιγμό στην περιοχή «Λοθιάρικα» της Λίνδου την 18η Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκε χθες.

Πιο συγκεκριμένα την 18η Σεπτεμβρίου 2022 σε ξενοδοχείο της περιοχής ο 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θάλασσα. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε και το περιπολικό του Λιμενικού Σταθμού της Λίνδου.

Από τους ναυαγοσώστες τού δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εφαρμόστηκε Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ο άτυχος ηλικιωμένος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εκτοτε διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Χθες ο ιατροδικαστής Ρόδου, υπέβαλε αρμοδίως την έκθεσή του και αποδίδει τον θάνατο του 77χρονου σε κακώσεις στον θώρακα!!

Ο 77χρονος, που φέρεται να ανέπνεε όταν βγήκε από την θάλασσα και να ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, παραμένει και θα παραμείνει άγνωστο αν θα μπορούσε να ανακάμψει και είναι εξαιρετική ατυχία σε όσους τον συνέδραμαν να θεωρούνται πλέον υπαίτιοι για τον θάνατό του, διότι το ΚΑΡΠΑ που εφαρμόστηκε δεν φαίνεται να έγινε σωστά!

Το όλο ζήτημα έχει προκαλέσει θόρυβο στους κόλπους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ενώ αναμένεται να απασχολήσει επισταμένως και την Εισαγγελική Αρχή με την υποβολή της δικογραφίας και της ιατροδικαστικής εκθέσεως.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη χιλιάδες άνδρες και γυναίκες καταρρέουν και πεθαίνουν απο καρδιακή προσβολή.

Ο θάνατος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Πηγή: dimokratiki.gr

