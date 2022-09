Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σε ΜΕΘ βρέθηκε 46χρονη που είχε εξαφανιστεί

Η γυναίκα βρέθηκε να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση ενώ είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της. Σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου για μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση εξαφάνισης μιας 46χρονης, που τελικώς βρέθηκε να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.



Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε κατόπιν δηλώσεως εξαφάνισης της 46χρονης από την μητέρα της. Στις έρευνες συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου που τελικά την εντόπισαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου σε μηχανική υποστήριξη και διασωληνωμένη.



Ακολούθως συμμετείχε στην έρευνα και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών καθώς οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ενημερώθηκαν ότι η κατάστασή της πιθανότατα να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.



Οι αστυνομικοί μετέβησαν την 22α Σεπτεμβρίου 2022 το μεσημέρι στο νοσοκομείο και έλαβαν κατάθεση από τον διευθυντή της ΜΕΘ ο οποίος πιθανολόγησε ότι η 46χρονη περιήλθε στην κατάσταση που βρίσκεται από χρήση ναρκωτικών ενώ από χθες κινήθηκε η διαδικασία λήψεως καταθέσεων από οικεία της πρόσωπα αλλά και έρευνας για τον εντοπισμό του ατόμου που πιθανότατα της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.