Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στα Καραούλια Ναυπακτίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στα Καραούλια Ναυπακτίας.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καραούλια #Ναυπακτία.

??????Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2022

Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Προμηθέας Πάτρας: Τούρκοι χάκαραν την ιστοσελίδα της ομάδας (εικόνες)

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Αλιβέρι: Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων (βίντεο)