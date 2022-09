Θεσσαλονίκη

Αγριογούρουνα - Δανιηλίδης: Πρόσφατα προκάλεσαν πολύνεκρο δυστύχημα (βίντεο)

Ποια η λύση που προτείνει ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών για τον ολοένα και αυξανόμενο πληθυσμό αγριογούρουνων πέριξ της Θεσσαλονίκης.

Ο αυξανόμενος πληθυσμός των αγριόχοιρων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη δημάρχων της πόλης ενώ ήδη συνεργεία δίωξης αποτελούμενα από κυνηγούς συνδράμουν προκειμένου να δοθεί λύση.



Kατά εκατοντάδες αυξάνεται ο υβριδικός πληθυσμός των αγριόχοιρων στα περίχωρα του νομού Θεσσαλονίκης. Τα άγρια ζώα πλέουν ψάχνουν για τροφή ακόμα και μέσα στις πόλεις και οι κίνδυνοι που εγείρονται πολλοί. Για τον περιορισμό τους θα αναλάβουν δράση οι κυνηγοί.

Ο Στέλιος Τζίμας, Γενικός Γραμματεας, Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονιας Θράκης, αναφέρει σχετικά: «Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος μιλάμε για υβριδικό πληθυσμό και σύμφωνα με την κτηνιατρική υπηρεσία έχει αυξηθεί κατά 80%. Το κυνήγι δεν μπορεί να μειώσει από μόνο του τον πληθυσμό. Εμείς συμβάλλουμε και συνδράμουμε στην προσπάθεια».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, περιμετρικά της πόλης κινούνται εννέα με δέκα χιλιάδες αγριογούρουνα.

Και συνεχίζει ο Στέλιος Τζίμας: «Έχουμε βάλει επιστημονικούς συνεργάτες και θηροφύλακες να σηματοδοτήσουν τα επικίνδυνα περάσματα των αγριόχοιρων προκειμένου να μπει σχετική σήμανση και να αποφευχθούν τα ατυχήματα».

Τα κοπάδια των αγριόχοιρων κάνουν την εμφάνιση τους κυρίως στους δήμους Νεάπολης – Συκέων και Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς πλησίον του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης.





Ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και ανέφερε τα προβλήματα που υπάρχουν από τον υπερπληθυσμό αγριόχοιρων καθώς έχουν προκληθεί και τροχαία δυστυχήματα. Όπως ανέφερε το πρόβλημα υπάρχει εδώ και 5-6 χρόνια ενώ "πρόσφατα υπήρξε ο άδικος χαμός δύο νέων παιδιών στον δρόμο προς το Κιλκίς, μετά από πολύνεκρο ατύχημα αυτοκινήτων εξαιτίας των αγριογούρουνων"

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως λόγω αυτού έχουν στείλει εδώ και καιρό επιστολή στον Πρωθυπουργό σε Υπουργούς και στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, τόνισε πως τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να υπάρξει πενταπλασιασμός του πληθυσμού εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα, ο οποίος θα φτάνει μέσα στην πόλη, καθώς θα ψάχνουν για τροφή. "Εμείς κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου για τον περιφερειακό δρόμο".

"Το κυνήγι δεν είναι λύση. Μέσα στο περιαστικό δάσος κυνήγι δεν μπορεί να υπάρξει γιατί υπάρχουν περιπατητές, υπάρχουν ποδηλάτες, υπάρχουν οικογένειες… Η λύση η οποία προτείναμε είναι μεταλλικά κλουβιά με δόλωμα, έτσι ώστε να τα “συλλαμβάνουμε” και να πηγαίνει το κρέας μετά τον έλεγχο τον κτηνιατρικό σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία και στα κοινωνικά μας παντοπωλεία για να τροφοδοτήσουμε ευπαθείς ομάδες με το κρέας αυτών”, είπε ακόμη ο δήμαρχος.





Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους κατοίκους να μην έρχονται σε επαφή με τα αγριογούρουνα και σε καμία περίπτωση να μην τα ταΐζουν ή να αφήνουν τρόφιμα εκτός σπιτιού.

