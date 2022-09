Σέρρες

Σέρρες: Έχασε τη ζωή του κόβοντας ξύλα για το τζάκι

Τραγωδία για έναν άντρα που επιχείρησε να κόψει ξύλα από ένα ήδη μισοπεσμένο πεύκο.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άντρας στο Δραβήσκο Σερρών, όταν επιχειρώντας να κόψει ξύλα, έπεσε πάνω του ένα πεύκο και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας προσπαθούσε να κόψει ξύλα από ένα πεύκο που ήταν μισοπεσμένο από την πρόσφατη θεομηνία, αλλά αυτό έπεσε πάνω του κι ένα πολύ μυτερό κλαδί του επέφερε το μοιραίο χτύπημα.

Να σημειωθεί ότι είχε δοθεί σχετική άδεια στους κατοίκους της περιοχής, να κόψουν ξύλα μετά την πρόσφατη θεομηνία ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

