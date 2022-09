Ηράκλειο

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής (εικόνες)

Τραγωδία στο Ηράκλειο με τον χαμό του νεαρού. Αυτοκίνητο έκοψε το δρόμο στη μηχανή με αποτέλεσμα αυτή να καρφωθεί πάνω στo IX.

Κατέληξε ο νεαρός οδηγός της μηχανής που ενεπλάκη σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου 2022, στο δρόμο από Πιτσίδια προς Μάταλα στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες, έκοψε το δρόμο στη μηχανή με αποτέλεσμα αυτή να καρφωθεί πάνω στo IX, με τον άτυχο οδηγό της να εκσφενδονίζεται σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο, έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τους τραυματίες στο κέντρο υγείας Μοιρών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ο οδηγός της μηχανής έχασε την ζωή του.

