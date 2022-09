Εύβοια

Χαλκίδα: Αδέσποτος σκύλος δάγκωσε και προσπάθησε να πνίξει κατοικίδιο

Ένας μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε σε κατοικίδιο στην πλατεία Αγοράς στην Χαλκίδα και μάλιστα το δάγκωσε στον λαιμό, προσπαθώντας να το πνίξει. Η ιδιοκτήτρια σοκαρισμένη προσπαθούσε να απεγκλωβίσει το κατοικίδιο της και οι περαστικοί έσπευσαν να απομακρύνουν τον μανιασμένο σκύλο.

Oι περαστικοί κατάφεραν μετά από ώρα να το απομακρύνουν το σκυλί στην Χαλκίδα, αλλά ένας δεύτερος γύρος ξεκίνησε, όταν ο σκύλος ξαναπλησίασε και επιτέθηκε πάλι στην γυναίκα με τον σκύλο της, όταν προσπάθησε να μπει μέσα στο αυτοκίνητό της.

Οι παρευρισκόμενοι πάλι προσπάθησαν να απομακρύνουν τον αδέσποτο σκύλο και τελικά η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σημείο.

Την ίδια ώρα αρκετοί είναι οι χρήστες στα Social Media, από την Χαλκίδα, οι οποίοι σε αναρτήσεις τους αναφέρουν ότι ο εν λόγω σκύλος είχε εντοπιστεί σε σημεία της Χαλκίδας, να περιφέρεται ενώ μάλιστα φορούσε και περιλαίμιο.

πηγή: eviathema.gr

