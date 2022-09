Μεσσηνία

Μεσσηνία: μωρό νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο πατέρας του βρέφους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα το παιδί.

Ένα βρέφος 4 μηνών από τη Μεσσηνία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το απόγευμα του Σαββάτου, οι γονείς του το μετέφεραν, από χωριό του δήμου Τριφυλίας στο οποίο διαμένουν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας καθώς είχε σπασμούς.

Από εκεί διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας το βράδυ και στη συνέχεια καθώς το έκριναν οι γιατροί, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Παράλληλα, ειδοποίησαν και τις αστυνομικές αρχές καθώς διαπίστωσαν πως το παιδί έπασχε από σύνδρομο ανατάραξης και έφερε μώλωπες στο σώμα του.

Ο 20χρονος πατέρας του παιδιού, υπήκοος Αλβανίας, ταξίδεψε μαζί με το βρέφος στην Αθήνα ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας είχε μείνει μόνος με το κοριτσάκι στο σπίτι και όταν επέστρεψε η μητέρα είδε ότι το βρέφος δεν ήταν καλά.

Αυτή τη στιγμή κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, καθώς έχει σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιων των εισαγγελικών αρχών της Κυπαρισσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

NASA - DART: Πείραμα για πιθανή σύγκρουση μετεωρίτη με την Γη (εικόνες)