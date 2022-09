Μεσσηνία

Μεσσηνία: στον εισαγγελέα οι γονείς του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι των γονιών του βρέφους. Ποιες κατηγορίες τους βαραίνουν.

Έχει συγκλονισει το περιστατικό με βρέφος 4 μηνών από τη Μεσσηνία που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το απόγευμα του Σαββάτου, οι γονείς του το μετέφεραν, από χωριό του δήμου Τριφυλίας στο οποίο διαμένουν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας καθώς είχε σπασμούς.

Από εκεί διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας το βράδυ και στη συνέχεια καθώς το έκριναν οι γιατροί, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο πατέρας, όση ώρα βρισκόταν μαζί με το βρέφος, λόγω απουσίας της μητέρας στην εργασία της, στην προσπάθειά του να σταματήσει το παιδί να κλαίει, το ταρακουνούσε βίαια και το έσφιξε δυνατά, με αποτέλεσμα να φέρεται να έχει τα στοιχεία του συνδρόμου της ανατάραξης μωρού.

Οι δύο γονείς, αναμένεται να περάσουν την πόρτα του Εισαγγελέα Κυπαρισσίας περί τις 10 ο πατερας 20 ετών και η μητέρα επισης 20 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βια, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ενώσ το σπίτι βρέθηκε ένα φυτό κάνναβης, ένα πιστόλι και φυσίγγια.και για το λόγο αυτό οι κατηγορίες περι όπλων και ναρκωτικών. Οι ίδιες κατηγορίες και για την 20χρονη.

