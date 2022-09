Ημαθία

Βεργίνα: νεκρός άνδρας που τον καταπλάκωσε οροφή

Το τραγικό περιστατικο συνεβη την Κυριακή με τον άνδρα να χάνει τη ζωή του ακαριαία.

Τραγωδία συνέβη στην Ημαθία όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς τον καταπλάκωσε οροφή αποθήκης.

Πιο συγκεκριμένα, η τσιμεντένια πλάκα οροφής σε αποθήκη κατέρρευσε και καταπλάκωσε 69χρονο άνδρα που βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συγκεκριμένα ένα όχημα με πέντε πυροσβέστες και ανέσυραν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βέροιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, ο 69χρονος Γ. Τ. εκτελούσε εργασίες σε ένα κτίσμα στην αυλή, στο πίσω μέρος του σπιτιού του, όταν αυτό υποχώρησε και τον καταπλάκωσε. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να κατεδαφίσει το κτίσμα που χρησιμοποιούνταν σαν κοτέτσι, όταν ο πλαϊνός πάσαλος που στήριζε την κατασκευή έσπασε, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει η πλάκα, να τον χτυπήσει στο κεφάλι και να σκοτωθεί ακαριαία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασυρθηκε άνδρας και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, έπειτα από καταπλάκωσή του από οροφή αποθήκης στη Βέροια Ημαθίας. Επίχειρησαν 5 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2022

