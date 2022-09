Αχαΐα

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες

Σάλος στην πρωτεύουσα της Αχαΐας με την περίπτωση του μαζικού revenge porn. Πως κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό.

«Ανάρπαστη» έχει γίνει στη νεολαία της Πάτρας και κυρίως στους νεαρούς άνδρες μία λίστα με βίντεο και φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών η οποία περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες τους σε προσωπικές στιγμές.

Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 141 φακέλους, και κάθε ένας αφορά και ένα κορίτσι από την Πάτρα. Μέσα στον φάκελο μπορεί κάποιος να δει βίντεο και φωτογραφίες του κοριτσιού από τις προσωπικές της στιγμές. Είτε όταν είναι μόνη σε κάποιο χώρο είτε και με κάποιον σύντροφο.

Το πρωτοφανές σε σχέση με τη συγκεκριμένη λίστα είναι ότι κάθε φάκελος (αρχείο) έχει και το ονοματεπώνυμο της κοπέλας. Επιστήμονας της Πάτρας, μία γνωστή από τον χώρο της μόδας, κάποιες εργαζόμενες σε κλαμπ της πόλης, εργαζόμενη σε ιατρείο, είναι μερικές μόνο από τις κοπέλες που χωρίς να το γνωρίζουν έχουν διαπομπευθεί και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο μέσω αυτής της «λίστας της ντροπής»!

Πάνω από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο περιλαμβάνει αυτό το αρχείο το οποίο δεν έχει «ανέβει» στο διαδίκτυο, όμως «μοιράζεται» από κινητό σε κινητό μέσω της εφαρμογής «mega play» που χρησιμοποιείται για αποστολή μεγάλων σε όγκο αρχείων. Έτσι νεαροί άνδρες μπορούν εύκολα να έχουν στο κινητό τους το συγκεκριμένο αρχείο με τις 141 γυναίκες σε «φακέλους», αρκεί να γνωρίζουν κάποιον που το έχει!

Μέχρι και δημόσιες ερωτικές σκηνές με θέα… τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, περιλαμβάνουν τα βίντεο που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκατοντάδες (μπορεί και χιλιάδες) άτομα, έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο την «λίστα της ντροπής» και φυσικά κάποιοι… διαπομπεύουν τα ανυποψίαστα αυτά κορίτσια! Κάποιες φαίνεται πως γνωρίζουν ότι βιντεοσκοπούνται ή φωτογραφίζονται, άλλες όμως όχι.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησο της Δευτέρας» πως μόνο μία από τις 141 έχει προβεί σε μηνύσεις κατά συγκεκριμένων ατόμων που διέρρευσαν βίντεο με τις προσωπικές τους στιγμές. Πρόκειται για κοπέλα που εργάζεται σε γνωστό καφέ πατρινής αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας και η οποία είχε πληροφορηθεί για την ύπαρξη του βίντεο πριν αυτό συμπεριληφθεί στη λίστα.

Η δυσκολία ως προς την νομική αντιμετώπιση του θέματος με τους 141 «φακέλους» είναι ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει «αναρτηθεί» στο διαδίκτυο, αλλά κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό! Άρα η απόδειξη για το ποιος το μοιράζει, ποιος το χρησιμοποιεί και ποιοι έκαναν την βιντεοσκόπηση είναι δύσκολη.

Πόσο μάλλον αν κάποια βίντεο ή φωτογραφίες είχαν αποσταλεί από την ίδια την κοπέλα σε κάποιον σύντροφο και αυτός αργότερα… φρόντισε να τη διαπομπεύσει!

Πηγή: pelop.gr

