Ξάνθη

Φωτιά στα Αχλαδιά Ξάνθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι πυροσβέστες και αεροσκάφη επιχειρούν στο σημείο.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αχλαδιά στην Ξάνθη.

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε δασική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήμα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά ??σε δασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια Ξάνθης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2022

Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες από ΟΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Κακοποίηση στην Μεσσηνία: Τι είναι το “σύνδρομο ανατάραξης μωρού” - Στον Εισαγγελέα ο πατέρας

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες