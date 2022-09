Εύβοια

Καλάβρυτα: πυροβόλησε τον σκύλο του γείτονά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας που πυροβόλησε τον σκύλο, συνελήφθη από αστυνομικούς στην περιοχή των Καλαβρύτων το βράδυ της Κυριακής.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης σκύλου συνέβη αυτή τη φορά στα Καλάβρυτα.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή των Καλαβρύτων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κλειτορίας, ένας άνδρας, διότι, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, ένα τσοπανόσκυλο.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Σειρές Καλαβρύτων και ο άνδρας για άνγωστο λόγο πυροβόλησε τον σκύλο γείτονά του, τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Τη Δευτέρα, αναμένεται να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Μακελειό σε σχολείο - Πούτιν: απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες