Τροχαίο Αθηνών - Κορίνθου: Θρήνος για γνωστό επιχειρηματία και πατέρα τριών παιδιών

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του επιχειρηματία από την Πάτρα.

Θρήνος στην Πάτρα με την είδηση θανάτου του 69χρονου πατρινού επιχειρηματία, Δημήτρη Αλεξίου.

Ο άνδρας έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε στην Αρχαία Κόρινθο.

H είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην Πάτρα και στην περιοχή της Παραλίας, όπου είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στον πρώην Δήμο. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος και λειτουργούσε καταστήματα εστίασης στην Αχαΐκή Πρωτεύουσα. Το τελευταίο διάστημα ήταν μέλος της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην κατασκευή Πράσινου Σημείου στην Παραλία Πατρών. Με τη σύζυγό του Πέπη απέκτησαν τρία παιδιά ενώ ευτύχησε να δει και τρία εγγόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 89ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο και πολύ γρήγορα έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Δυστυχώς ήταν αργά, για δύο άτομα.

Ένα ταξί με 3 επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες στο 82ο χλμ της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Ο οδηγός του ταξί έκανε δεξιά και στάθμευσε στη ΛΕΑ, με σκοπό να προλάβει να κατέβει ο ίδιος αλλά και οι επιβάτες.

Εν συνεχεία, οδηγός δεύτερου οχήματος που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, μείωσε τη ταχύτητα του, για να δει τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα ο οδηγός τρίτου οχήματος να «καρφωθεί» στο δεύτερο όχημα. Ο οδηγός του τρίτου οχήματος βρήκε ακαριαίο θάνατο, μαζί με ακόμα ένα άτομο που βρισκόταν στο δεύτερο όχημα.

Πηγή: tempo24.news / pelop.gr





