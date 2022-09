Φθιώτιδα

Λαμία: Σκύλος δάγκωσε γυναίκα και δεν την άφηνε (εικόνες)

Για τη δουλειά της ξεκίνησε, στο νοσοκομείο βρέθηκε μία γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από σκύλο.

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με τραυματισμένο χέρι βρέθηκε μία γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από σκύλο, έξω από τη δουλειά της.

Η 35χρονη δέχθηκε την επίθεση από μεγάλο δεσποζόμενο σκύλο έξω από τη δουλειά της, στο κέντρο της Λαμίας, παρά το γεγονός ότι ο σκύλος ήταν με το αφεντικό του και φορούσε λουρί.

Ο σκύλος άρπαξε από το δεξί χέρι την άτυχη γυναίκα, η οποία βρέθηκε στο έδαφος χτυπώντας σε όλο της το σώμα, ενώ έσπασε και το κινητό της τηλέφωνο.

Όπως περιέγραψε η σοκαρισμένη γυναίκα, ο ιδιοκτήτης του σκύλου δεν μπορούσε να τον απομακρύνει από πάνω της και έτρεξαν σε βοήθεια περαστικοί και ιδιαίτερα ένας οδηγός αυτοκινήτου που σταμάτησε και με ένα ξύλο κατάφερε να ανοίξει τα σαγόνια του ζώου!

Η γυναίκα καταγγέλλει επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του σκύλου φρόντισε να εξαφανιστεί και περαστικοί ήταν αυτοί που ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ την βοήθησαν να φτάσει στη δουλειά της όπου και της προφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Διαπιστώθηκε τραυματισμός στο χέρι της και χτυπήματα από την πτώση στο υπόλοιπο σώμα της.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από την αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 11:00΄ αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, συνέλαβαν τον 42χρονο ιδιοκτήτη του σκύλου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Λαμίας.

