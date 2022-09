Ευρυτανία

Ευρυτανία: Με υποβρύχιο drone συνεχίζονται οι έρευνες για την 48χρονη αγνοούμενη (βίντεο)

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 48χρονης. Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες,



Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 48χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή της λίμνης Κρεμαστών στην Ευρυτανία από το βράδυ της Πέμπτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών στην Ευρυτανία βρέθηκε το αυτοκίνητο της 48χρονης μητέρας, μαζί με τα παπούτσια της και ένα σημείωμα, που άφηνε οδηγίες στην μητέρα και στον σύζυγό της να προσέχουν το παιδί της.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι μόλις δύο μέρες πριν η ίδια είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία και είχε νοσηλευτεί ένα 24ωρο στο νοσοκομείο.

Σήμερα αναμένεται να φτάσει και το υποβρύχιο drone της εθελοντικής ομάδας της ΟΦΚΑΘ από την Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν τις έρευνες.

Στο σημείο επιχειρούσαν επί δύο ημέρες οι βατραχάνθρωποι του Λιμενικού χωρίς αποτέλεσμα.

Το drone έχει δραστικό βεληνεκές στα 150 μέτρα, με τα 100 μέτρα να είναι μία μέση απόσταση που θα μπορούσε να είναι εύχρηστο και να παίρνει εντολές για να κινείται χωρίς προβλήματα.

Επιπλέον, είναι ευλύγιστο και έχει 4 κινητήρες – έλικες, κάμερα και φωτισμό led, και θα μπορούσε να σαρώσει τον βυθό χωρίς προβλήματα. Το drone θα κατέβει ακριβώς στο στίγμα που έχει δώσει ο Ερυθρός Σταυρός.

