Πάτρα - revenge porn: Συγκλονίζει η μαρτυρία θύματος στο “Πρωινό” (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός κοριτσιού που βρίσκεται στη λίστα των φακέλων αυτών. Μίλησε αποκλειστικά στην εκποπή "Το Πρωινό". Τι καταγγέλει.

«Ανάρπαστη» έχει γίνει στη νεολαία της Πάτρας και κυρίως στους νεαρούς άνδρες μία λίστα με βίντεο και φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών η οποία περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες τους σε προσωπικές στιγμές.

Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 141 φακέλους, και κάθε ένας αφορά και ένα κορίτσι από την Πάτρα. Μέσα στον φάκελο μπορεί κάποιος να δει βίντεο και φωτογραφίες του κοριτσιού από τις προσωπικές της στιγμές. Είτε όταν είναι μόνη σε κάποιο χώρο είτε και με κάποιον σύντροφο.





Για την υπόθεση αυτή έχουν ταυτοποιηθεί 2 άνδρες, που θα κληθούν να καταθέσουν.





Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός κοριτσιού που βρίσκεται στη λίστα των φακέλων αυτών. Μίλησε αποκλειστικά στην εκποπή "Το Πρωινό" "ντρέπομαι, ντρέπομαι πολύ, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό" και συνέχισε αποκαλύπτοντας που "έπεσε¨" στα χέρια της το βίντεο "ένας φίλος μου έστειλε σε μία ομαδική το αρχείο και είδα ότι ήμουν μέσα εγώ". "ντρέπομαι, ντρέπομαι πολύ, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό" και συνέχισε αποκαλύπτοντας που "έπεσε¨" στα χέρια της το βίντεο "ένας φίλος μου έστειλε σε μία ομαδική το αρχείο και είδα ότι ήμουν μέσα εγώ".





Έντονα φορτισμένη και συγκινημένη ανέφερε πως "δεν έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο γιατί φοβάται τους γονείς της, φοβάται μην τους στεναχωρήσει"

Το πρωτοφανές σε σχέση με τη συγκεκριμένη λίστα είναι ότι κάθε φάκελος (αρχείο) έχει και το ονοματεπώνυμο της κοπέλας. Επιστήμονας της Πάτρας, μία γνωστή από τον χώρο της μόδας, κάποιες εργαζόμενες σε κλαμπ της πόλης, εργαζόμενη σε ιατρείο, είναι μερικές μόνο από τις κοπέλες που χωρίς να το γνωρίζουν έχουν διαπομπευθεί και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο μέσω αυτής της «λίστας της ντροπής»!

Πάνω από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο περιλαμβάνει αυτό το αρχείο το οποίο δεν έχει «ανέβει» στο διαδίκτυο, όμως «μοιράζεται» από κινητό σε κινητό μέσω της εφαρμογής «mega play» που χρησιμοποιείται για αποστολή μεγάλων σε όγκο αρχείων. Έτσι νεαροί άνδρες μπορούν εύκολα να έχουν στο κινητό τους το συγκεκριμένο αρχείο με τις 141 γυναίκες σε «φακέλους», αρκεί να γνωρίζουν κάποιον που το έχει!

Σύμφωνα με πληροφορίες εκατοντάδες (μπορεί και χιλιάδες) άτομα, έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο την «λίστα της ντροπής» και φυσικά κάποιοι… διαπομπεύουν τα ανυποψίαστα αυτά κορίτσια! Κάποιες φαίνεται πως γνωρίζουν ότι βιντεοσκοπούνται ή φωτογραφίζονται, άλλες όμως όχι.

