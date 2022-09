Αχαΐα

Πάτρα: Μαθητής Α’ Δημοτικού μοίρασε χάπια σε συμμαθητές του

Δυο από τα παιδάκια που κατανάλωσαν περισσότερα από ένα χάπι, οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο.

Απίστευτο συμβάν σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Μαθητής της Α’ Δημοτικού βρήκε στο σπίτι του χάπια, τα μετέφερε στο σχολείο μέσα στην τσάντα του και έδωσε στους συμμαθητές του να δοκιμάσουν!

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», πρόκειται για το χάπι Xozal το οποίο είναι αντισταμινικό για τις αλλεργίες και σύμφωνα με ιατρικές πηγές, εκτός των άλλων, προκαλεί υπνηλία!

Σύμφωνα με γονέα, τουλάχιστον δύο παιδιά τα οποία κατανάλωσαν παραπάνω από ένα χάπι, πήγαν στο Νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους, μήπως και χρειαζόταν πλύση στομάχου.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί και όπως ήταν φυσικό κάποιοι γονείς κατηγόρησαν τους γονείς τού συγκεκριμένου παιδιού πως δεν είχαν φυλάξει όπως προβλέπεται τα φαρμακευτικά τους σκευάσματα με αποτέλεσμα ο μικρός να έχει εύκολη «πρόσβαση», να πάρει τα κουτιά και να τα μεταφέρει στο σχολείο του.

